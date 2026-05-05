A San Francisco, è stata trovata una mappa che indica la posizione di diecimila dollari sepolti in città. La scoperta ha scatenato una caccia al tesoro tra appassionati di enigmi e cercatori di fortune, con numerose persone che si sono messe alla ricerca del bottino nascosto. La vicenda ha attirato l’attenzione di molte persone, creando un clima di attesa e curiosità tra chi spera di trovare il denaro nascosto.

C’è qualcosa di primordiale nell’idea di un tesoro nascosto. Qualcosa che risveglia istinti antichissimi, la stessa scintilla che accendeva gli occhi dei marinai di Stevenson davanti a una mappa ingiallita. E forse è proprio per questo che, quando due anonimi cittadini di San Francisco hanno sepolto una cassetta metallica contenente diecimila monete da un dollaro da qualche parte sotto il suolo della città, migliaia di persone hanno abbandonato ogni razionalità e sono scese in strada con pale e speranza. Una poesia come mappa del tesoro. L’annuncio è apparso in rete con la discrezione di un segreto ben custodito: niente fanfare, niente conferenze stampa, solo un testo criptico accompagnato da versi poetici che alludevano a scale di pietra, isole, parchi, e angoli nascosti di una città che di luoghi evocativi ne conta a centinaia.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Diecimila dollari sepolti sotto San Francisco: la caccia al tesoro che ha risvegliato la febbre dell’oro

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