Bologna Fratelli d' Italia accusa Lepore | Ha svincolato i 40 milioni destinati allo stadio per coprire i buchi del tram

Il sindaco di Bologna è stato accusato dai rappresentanti di Fratelli d’Italia di aver riassegnato 40 milioni di euro destinati alla costruzione dello stadio per coprire le perdite del tram. Poco prima di firmare un accordo con i sindacati sulla gestione del bilancio 2025, il primo cittadino ha deciso di modificare la destinazione dei fondi. La questione ha suscitato polemiche tra i partiti.

Il sindaco Matteo Lepore non ha fatto in tempo a siglare un verbale di accordo con Cgil-Cisl-Uil sull'avanzo del bilancio 2025 di Palazzo d'Accursio che sarà destinato per 31 milioni di euro a sostegno dei cittadini più in difficoltà, ad annunciare che la Tari non aumenterà né nel 2026 né nel 2027 e che entro luglio arriverà una manovrina che prevede 23,3 milioni di euro in più in oneri per il tram che subito arrivano gli strali di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale che invece pensano allo Stadio Dall'Ara. «La Giunta Lepore faccia chiarezza – attaccano i meloniani – sugli ulteriori extra costi relativi alla realizzazione delle linee tranviarie che saranno coperti con avanzo libero del 2025, risorse della città». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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