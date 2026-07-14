buon compleanno marisa allasio patrizia cruciani renato pozzetto

Notizia in breve

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità. Tra loro, l’attrice Marisa Allasio, nota per i film degli anni Cinquanta, e l’attore Renato Pozzetto, celebre per le commedie italiane. Si uniscono a questa lista anche il tecnico di calcio Rolando Maran, il portiere Samir Handanovic, il tennista Potito Starace, e altre figure pubbliche. La giornata vede quindi celebrazioni e auguri per queste persone.