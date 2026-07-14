Buon compleanno Marisa Allasio Patrizia Cruciani Renato Pozzetto

Da romadailynews.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità. Tra loro, l’attrice Marisa Allasio, nota per i film degli anni Cinquanta, e l’attore Renato Pozzetto, celebre per le commedie italiane. Si uniscono a questa lista anche il tecnico di calcio Rolando Maran, il portiere Samir Handanovic, il tennista Potito Starace, e altre figure pubbliche. La giornata vede quindi celebrazioni e auguri per queste persone.

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Buon compleanno Patrizia Cruciani, Marisa Allasio, Renato Pozzetto, Rolando Maran, Samir Handanovic, Potito Starace, Cinzia Romani, Annalisa Spiezie, Veronica Maya, Andrea Bosca, Giuseppe Vives, Riccardo Perego, Achille Coser, Alessandro Boccolini, Lara Ricciatti, Luca Dallavalle, Massimiliano Marsili, Ilaria Sommavilla, Sean Flynn, Federica Brignone, Andrea Seculin, Rossella Fiamingo, Luca Scarsini. Oggi 14 luglio compiono gli anni: Patrizia Cruciani, manager;  Mirella Ricciardi, fotografa, scrittrice, attrice; Marisa Allasio, attrice; Massimo Lo Jacono, scrittore, giornalista; Lucillo Lievore, ex ciclista; Renato Pozzetto, attore, regista,... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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