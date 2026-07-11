Novant’anni il prossimo 14 luglio per Marisa Allasio, icona del cinema italiano, resa celebre dal film di Dino Risi “Poveri ma belli” che conquistò un’intera generazione e non solo. Noi glieli facciamo con una settimana di anticipo gli auguri, avendo stampato negli occhi il suo sorriso aperto, la sua bellezza fatta di ingenuità che conquistò il cuore degli italiani. I suoi film vengono spesso riproposti dalle piattaforme e anche i più giovani oggi possono apprezzare un modello di femminilità elegante e di impatto al tempo stesso. La sua figura ha rotto gli schemi dell’epoca, in particolare grazie alle sue iconiche pose in costume da bagno sui set romani, come testimoniano le numerose immagini dell’ Archivio Luce. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Marisa Allasio, i 90 anni della diva di “Poveri ma belli” che fece innamorare l’Italia e poi sparì dalle scene

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