Un incendio si è sviluppato nella torre Oxy di Bruxelles, un edificio ancora in costruzione. Durante i lavori, l’incendio si è esteso all’interno del palazzo, causando la morte di diverse persone. Le vittime sono state trovate tutte all’interno di un ascensore, mentre almeno sei persone risultano disperse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno ancora lavorando per gestire le fiamme e le operazioni di soccorso.

Diverse persone sono morte e almeno sei sono disperse nella torre Oxy di Bruxelles, palazzo in costruzione dove si è sviluppato un grave incendio. Le vittime sarebbero state trovate tutte all’interno di un ascensore. Non è nota la causa esatta del rogo. Due persone sarebbero state ricoverate in ospedale per le conseguenze dell’incendio e un vigile del fuoco avrebbe avuto bisogno di cure sul posto. Incendio alla torre Oxy di Bruxelles, diversi morti Attorno alle 8 del mattino del 14 luglio si è sviluppato un grave incendio nella torre Oxy, un palazzo in costruzione a Bruxelles, la capitale del Belgio. Il giornale locale Le Soir riporta che i vigili del fuoco avrebbero trovato diverse persone morte in un ascensore. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio a Bruxelles nella torre Oxy dopo i lavori, diversi morti trovati in ascensore: ci sono dispersi

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