Il re Filippo e il primo ministro Bart De Wever sono arrivati sul luogo dell’incendio scoppiato questa mattina nella Oxy Tower, nel centro di Bruxelles. I due si sono incontrati con i soccorritori e hanno osservato le operazioni di spegnimento mentre le fiamme continuavano a divampare. La torre, un edificio alto nel cuore della città, è stato evacuato e sono stati registrati danni strutturali visibili.

Il re Filippo del Belgio e il primo ministro Bart De Wever si sono recati sul luogo del grave incendio divampato questa mattina nella Oxy Tower, nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate poco prima delle 8 in un edificio in fase di ristrutturazione, situato in Place de Brouckère. Secondo i media locali, il rogo avrebbe causato la morte di quattro operai impegnati nei lavori di ristrutturazione, mentre almeno sei persone risultano disperse. Le autorità, tuttavia, non hanno ancora diffuso un bilancio ufficiale delle vittime. L’Auditorato del Lavoro aveva riferito di «diversi morti» e di almeno sei dispersi. Due persone, rimaste gravemente ustionate, sono state trasportate in ospedale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruxelles, incendio nella Oxy Tower: il re Filippo e De Wever sul luogo della tragedia

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