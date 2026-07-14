Nella mattinata di martedì 14 luglio, un incendio in una palazzina residenziale vicino a Place de Brouckère a Bruxelles ha provocato almeno quattro morti e sei feriti. L’incendio si è verificato all’interno dell’edificio Oxy e si stanno cercando eventuali dispersi. Non sono ancora stati forniti dettagli sulle cause dell’incendio o sullo stato delle persone coinvolte. Le autorità sono sul posto per gestire l’emergenza.

Nella tarda mattinata di martedì 14 luglio Bruxelles è stata scossa da un incendio mortale all’interno dell’edificio Oxy, nei dintorni di Place de Brouckère, che secondo i media locali avrebbe già causato la morte di 4 persone e il ferimento di altre sei. Alcune persone risulterebbero intrappolate in un vano ascensore che attualmente non è accessibile ai servizi di emergenza come spiega un’inviata dell’emittente Rtl Info. Le cause del rogo sono ancora da verificare. La dinamica dell’incendio. L'incendio è divampato inizialmente al secondo piano dell'edificio, che era in fase di ristrutturazione, secondo quanto dichiarato da Walter Derieuw portavoce dei vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bruxelles, incendio in una palazzina residenziale: almeno 4 morti e 6 dispersi

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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