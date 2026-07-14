Un incendio si è sviluppato in un edificio del complesso Oxy nel centro di Bruxelles, provocando almeno quattro morti. I vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per domare le fiamme e soccorrere i presenti. La causa dell’incendio non è ancora nota e le autorità stanno conducendo le indagini. Non sono stati comunicati dettagli sul numero di feriti o sulle circostanze che hanno portato al rogo.

Almeno quattro persone sono morte a causa di un incendio divampato in un edificio del complesso Oxy, nel centro di Bruxelles. Lo riferisce la testata locale Sudinfo. Secondo l’ispettorato del lavoro, si contano invece almeno due morti e sei dispersi. Le fiamme, divampate al secondo piano, si sono propagate al vano ascensore. Nel video le immagini dei soccorritori e dei vigili del fuoco davanti al luogo della tragedia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruxelles, incendio in un edificio fa almeno 4 morti: i vigili del fuoco sul posto

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Incendio Bruxelles, in fiamme la torre Oxy. «Diversi morti e almeno sei dispersi»

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