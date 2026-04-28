Incendio in uno stabile in via Zia Lisa evacuato l' edificio | sul posto i vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato in un edificio situato in via Zia Lisa, al civico 28. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. L’edificio è stato evacuato per permettere le operazioni di spegnimento e prevenire rischi per le persone presenti. Nessuna informazione è ancora stata resa nota sulle cause dell’incendio o eventuali feriti.

In via Zia Lisa, al civico 28, è in corso un intervento dei vigili del fuoco per un incendio all'interno di uno stabile. L'edificio è stato evacuato e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Sul posto sono presenti anche agenti della questura. Diverse persone sono state trasportate in.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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