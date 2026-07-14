Un incendio ha colpito un edificio nel complesso Oxy nel centro di Bruxelles, provocando morti e persone disperse. Le fiamme si sono propagate rapidamente, costringendo i soccorritori a intervenire in fretta. I vigili del fuoco hanno evacuato alcune zone dell’edificio, mentre le autorità stanno lavorando per recuperare eventuali sopravvissuti tra le macerie. La situazione rimane sotto controllo, ma non sono ancora stati forniti dettagli sul numero esatto delle vittime.

Fiamme e paura al centro di Bruxelles: diverse persone sono morte e alcune risultano disperse a causa di un incendio divampato in un edificio del complesso Oxy, nel centro della capitale belga. Lo ha confermato la Procura del Lavoro di Bruxelles, citata dall’agenzia Belga. Secondo quanto riportato, non è ancora chiaro il numero esatto delle vittime e alcune persone risultano ancora disperse. “Sei persone risultano disperse, operai con cui non siamo riusciti a stabilire un contatto – ha dichiarato Brecht Speybrouck, portavoce della Procura del Lavoro di Bruxelles -. Due ascensori sono stati bloccati in due vani diversi. Nel frattempo, i vigili del fuoco sono riusciti ad aprire un piccolo varco in uno di questi ascensori, e all’interno abbiamo trovato diverse vittime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruxelles, incendio in palazzo in centro: morti e dispersi

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