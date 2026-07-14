A Bruxelles, sei persone risultano disperse dopo un incendio alla Oxy Tower. I soccorritori stanno tentando di entrare nell’ascensore numero 1, dove si sospetta ci siano dei corpi. Finora i soccorritori hanno confermato di aver visto dei corpi all’interno dell’ascensore, ma non hanno ancora determinato il numero esatto. Le operazioni di soccorso sono in corso, senza ulteriori dettagli sulla situazione.

(LaPresse) “Abbiamo sei dispersi e stiamo cercando di accedere all’ascensore numero 1, dove sappiamo che ci sono dei corpi. Li abbiamo visti, ma non sappiamo ancora quanti siano. La difficoltà, in questo momento, è riuscire a raggiungerli”. Lo ha dichiarato Valentina Marocchi, procuratrice del Lavoro di Bruxelles, parlando con i giornalisti all’esterno del complesso Oxy, nel centro della capitale belga, dove questa mattina è divampato un grave incendio. Il numero delle vittime non è stato ancora confermato ufficialmente. Secondo quanto riferito dalla procuratrice, il bilancio resta provvisorio, mentre i media locali parlano di quattro morti. Marocchi ha spiegato che le operazioni di soccorso e recupero proseguiranno “finché non saranno stati recuperati tutti i corpi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bruxelles, incendio alla Oxy Tower: "Ci sono corpi nell'ascensore", il punto dei soccorsi

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Bruxelles, incendio negli ascensori della torre Oxy: morti e dispersi

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