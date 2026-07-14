Un artista ha condiviso una foto davanti a un piatto di pasta alla gricia, con un messaggio rivolto ai fan. La didascalia indica che si trova a Milano, dove si terranno i concerti, e che si sente energico. La foto mostra il piatto di pasta e il testo esprime entusiasmo per l’evento in programma. La presenza di un piatto di cucina romana contrasta con la location milanese.

Anche se i concerti sono in programma a Milano, a tavola ha scelto i sapori della tradizione culinaria romana. Ad accompagnare lo scatto, la didascalia: «Milano!! Ho fatto il pieno di energie e sono pronto per voi! Ci vediamo stasera! Con affetto, Bruno Marsiano??????????». Fortunati anche i fan che sono riusciti a conquistare un biglietto: i ticket sono andati a ruba, a conferma dell'affetto che il pubblico continua a riservare a Bruno Mars, artista ormai affermato da anni ma ancora capace di catalizzare l'attenzione come agli inizi della sua carriera. L'attesa è alle stelle. A quasi dieci anni dall'ultima esibizione in Italia, Bruno Mars torna finalmente nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Bruno Mars sa come si affrontano due San Siro: «Ho fatto il pieno di energie» (davanti a un piatto di gricia)

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Bruno Mars - Uptown Funk (Live from The Romantic Tour 2026, Paris, France)

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