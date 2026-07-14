Bruno Mars e la carbonara | Milano ho fatto il pieno sono pronto per voi

Da ilgiorno.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un artista ha dichiarato di aver mangiato molto a Milano e di essere pronto per il suo prossimo impegno. Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, atleti internazionali hanno condiviso sui social foto e commenti positivi su piatti italiani come il tiramisù e la pasta. La città si conferma punto di riferimento gastronomico, attirando visitatori e sportivi con le sue specialità. La scena culinaria locale ha ricevuto attenzione anche grazie alla presenza di celebrità e agli scambi di commenti sui social.

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Milano, 14 luglio 2026 – Che il cibo sia un fiore all’occhiello del nostro Paese ne abbiamo avuto conferma (qualora ce ne fosse stato bisogno) anche durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, quand o gli atleti di tutto il mondo hanno fatto rimbalzare sui social assaggi estasiati delle prelibatezze nostrane (dal tiramisù alla pasta a cinque cerchi). Anche la star statunitense Bruno Mars non si è tirata indietro. Non appena atterrato nel Bel Paese l’artista si è concesso un bel piatto di pasta alla carbonara in un’osteria di Milano (“Osteria da Fortunata”), dove sono in programma due attesissimi concerti (il 14 e 15 luglio). " Milano, ho fatto il pieno e sono pronto per voi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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