Britney Spears ha dichiarato di essere stata sotto tutela per 15 anni, durante i quali dice che la sua famiglia conosceva ogni suo movimento. La cantante afferma di aver avuto una sola vacanza all’anno alle Hawaii con i suoi due figli, mentre i suoi amici viaggiavano molto più frequentemente. Ha anche affermato di non aver mai vissuto come una donna libera in quel periodo.

«Voglio solo che le persone sappiano che sono stata sotto tutela per 15 anni, mentre i miei amici viaggiavano dieci volte al mese. Io ho avuto una sola vacanza all’anno alle Hawaii con i miei due figli, Sean Preston e Jayden James Federline, durante tutti quei 15 anni», ha scritto Britney. La cantante era stata sottoposta alla tutela del padre-padrone Jamie Spears, dopo un periodo di forte esposizione mediatica, ripetuti tracolli mentali e difficoltà personali. E se la conservatorship è terminata ufficialmente da tempo, per Britney Spears le conseguenze emotive di quegli anni sembrano ancora presenti. Nel suo sfogo, la cantante ha raccontato di essere stata privata della possibilità di scegliere per sé, proprio dopo aver raggiunto uno dei momenti più importanti della sua carriera. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Britney Spears: «La mia famiglia sapeva dove fossi ogni secondo della giornata, per 15 anni non ho vissuto come una donna libera»

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