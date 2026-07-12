Britney Spears | Trattata come schiava per anni non potevo vivere come Christina Aguilera

Britney Spears ha dichiarato di essere stata trattata come schiava per 15 anni sotto tutela legale, affermando di aver avuto la sensazione che le fosse stata tolta l'anima. L'artista ha sottolineato di non aver potuto vivere liberamente come altri artisti, citando in particolare Christina Aguilera. La cantante ha descritto il periodo di tutela come un lungo e difficile percorso che ha inciso profondamente sulla sua vita.

Lungo e duro sfogo dell'artista, che ripercorre i 15 anni di tutela legale della sua famiglia sintetizzandoli come un periodo in cui le è stata rubata l'anima. Accuse alla madre e anche il racconto della difficoltà di ripartire, per il fatto di essere costantemente giudicata ed etichettata come "pazza" dall'opinione pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Britney Spears: cosa le hanno fatto davvero | Ascesa, crollo e libertà.

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