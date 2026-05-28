Brescia la memoria in teca | gli oggetti del caveau della Loggia

Notizia in breve

Gli oggetti ritrovati nel caveau della Loggia a Brescia sono stati messi sotto sequestro. Tra i reperti, si trovano pezzi di ombrelli laceri con colori distinti e un’asta metallica che ha subito deformazioni evidenti. Le analisi degli oggetti hanno contribuito a ricostruire parte della scena dell’attacco, evidenziando come i danni siano stati causati dall’impatto di elementi metallici e dai materiali usati per la violenta azione. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente.