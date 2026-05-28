Brescia la memoria in teca | gli oggetti del caveau della Loggia
Gli oggetti ritrovati nel caveau della Loggia a Brescia sono stati messi sotto sequestro. Tra i reperti, si trovano pezzi di ombrelli laceri con colori distinti e un’asta metallica che ha subito deformazioni evidenti. Le analisi degli oggetti hanno contribuito a ricostruire parte della scena dell’attacco, evidenziando come i danni siano stati causati dall’impatto di elementi metallici e dai materiali usati per la violenta azione. Nessuna persona è stata ancora identificata ufficialmente.
? Punti chiave Cosa rivelano i colori degli ombrelli lacerati sulla dinamica dell'attacco?. Come ha trasformato l'impatto l'asta metallica di un cestino dei rifiuti?. Perché la pioggia di quel mattino rese la posizione dei manifestanti fatale?. Cosa testimoniano i reperti del caveau sulla forza dei colpi ricevuti?.? In Breve Esposizione di tre ombrelli colorati e un frammento metallico di un cestino.. Pioggia intensa alle ore 10:12 del 28 maggio 1974 in piazza della Loggia.. Reperti conservati nei depositi giudiziari per cinquantadue anni prima della mostra.. Oggetti esposti documentano la traiettoria dei colpi subiti dai manifestanti bresciani. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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