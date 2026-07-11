Il proprietario del Brescia Calcio ha annunciato che si opporrà legalmente a una disputa sul marchio, affermando che la proprietà del marchio appartiene al suo club. La questione riguarda un possibile conflitto di diritti sul nome e sul marchio del team. Nel frattempo, la squadra si prepara a riprendere le attività dopo cinque settimane dalla sconfitta di Ascoli, con oltre 2.600 abbonati e la vendita dei biglietti aperta a tutti.

A cinque settimane dalla sconfitta di Ascoli, per l’Union Brescia (gli abbonati sono già 2.616 e oggi parte la vendita libera) è arrivato il momento di ricominciare e di cambiare passo. Ma torna a comparire il nemico di sempre, ostacolo passato, presente e forse futuro: Massimo Cellino. Lunedì sarà il giorno della resa dei conti per marchio (quello del Brescia «corioniano») e vu bianca, il cui utilizzo è indicato dal bando d’asta, che associa il marchio stesso ai «segni distintivi». Alle 15, a Desenzano, nello studio legale che ha curato la vicenda, ci sarà l’apertura delle buste: se l’offerta, già inoltrata dal club di Pasini il 29 maggio, fosse l’unica, il marchio sarebbe assegnato. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Guerra sul marchio, lunedì la verita sulla vu ma Cellino è pronto alla battaglia legale: «Spetta al mio Brescia Calcio»

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