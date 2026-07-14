brescia il prefetto polichetti incontra i 47 nuovi carabinieri

Il 13 luglio, il Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, ha visitato il Comando Provinciale dei Carabinieri. È stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Alberto Raucci. Durante l’incontro, sono stati presenti 47 nuovi carabinieri. La visita si è svolta nel pomeriggio presso la sede del comando, senza ulteriori dettagli sulle attività svolte o sulle discussioni avvenute.

Nel pomeriggio del 13 luglio, il Prefetto di Brescia, Andrea Polichetti, si è recato in visita presso il Comando Provinciale dei Carabinieri, dove è stato accolto dal Comandante, Colonnello Alberto Raucci. L'incontro è stato l'occasione per dare il benvenuto ufficiale ai militari appena giunti sul territorio, al termine del percorso di formazione negli istituti dell'Arma. I nuovi Carabinieri - 13 donne e 34 uomini, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e provenienti da diverse Regioni d'Italia - andranno a potenziare il dispositivo capillare dell'Arma nella provincia di Brescia. La loro assegnazione permetterà di intensificare la presenza istituzionale non solo nei centri urbani, ma anche nelle valli, nelle aree montane, lacustri e nei numerosi comuni del circondario. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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