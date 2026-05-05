caso sylvestre polimeni incontra il prefetto

Il sindaco ha incontrato il Prefetto per discutere del caso Sylvestre. Al termine dell’incontro, ha dichiarato di aver chiesto “massima attenzione sulla vicenda”. Non sono state rese note ulteriori dettagli sui contenuti dell’incontro o sui provvedimenti che verranno presi. La vicenda riguarda una situazione giudiziaria in corso e ha attirato l’attenzione pubblica e politica.

Caso Sylvestre, Polimeni dopo l’incontro con il Prefetto: “Massima attenzione sulla vicenda”. Il Consigliere Regionale di Forza Italia, l’onorevole Marco Polimeni, ha incontrato il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, per affrontare le preoccupazioni che in queste ore stanno emergendo tra i cittadini sul Caso Sylvestre. La vicenda è diventata un tema di forte attenzione pubblica e mediatica. Polimeni ha spiegato di aver voluto rappresentare al Prefetto «le preoccupazioni che molti concittadini mi hanno segnalato in queste ore». Ha chiesto un quadro puntuale sulla situazione e sulle misure adottate dalle autorità competenti, così da chiarire gli elementi oggi disponibili.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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