Spaccio e disagio giovanile il prefetto incontra i sindaci di dieci comuni

Il municipio di Castelsangiovanni ha ospitato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocata dal prefetto. All'incontro hanno partecipato i sindaci di dieci comuni della provincia. La discussione si è concentrata sui problemi legati allo spaccio di droga e al disagio tra i giovani, temi affrontati con l’obiettivo di coordinare le strategie di sicurezza e prevenzione sul territorio.

Nei giorni scorsi il municipio di Castelsangiovanni si è tenuta una nuova seduta Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza promossa dal prefetto Patrizia Palmisani, come già preannunciato al momento del proprio insediamento, per una più efficace azione di ascolto del territorio provinciale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Riunione sulla sicurezza: il prefetto incontra i sindaci del ValdarnoSi è svolta questa mattina, 18 febbraio, a palazzo d’Arnolfo di San Giovanni Valdarno, la riunione della Conferenza Zonale dei Sindaci del Valdarno... Marsilio in visita nell'entroterra vestino incontra i sindaci di diversi comuniVisita istituzionale nell'entroterra vestino per il presidente della Regione Marco Marsilio, accompagnato dai consiglieri regionali Luca De Renzis e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sicurezza, disagio giovanile e interdittive, il Prefetto di Reggio Emilia si presenta; Reggiana Fico e Simonelli dal prefetto Angieri Impegno del club per progetti sul disagio giovanile; MIA DIOP A PESCIA, visita la villetta confiscata. Ospiterà giovani con disagio psichico; Prefettura: Rieti, sicurezza in miglioramento: meno furti e più controlli contro lo spaccio. Spaccio e disagio giovanile, il prefetto incontra i sindaci di dieci comuniNei giorni scorsi il municipio di Castelsangiovanni ha ospitato una nuova seduta Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza. Nel 2025 reati (denunciati) in calo da 1643 a 1488 ... ilpiacenza.it Il Comitato per ordine e sicurezza per la prima volta sceglie Cesano. Disagio giovanile sotto la lentePer la prima volta l’altra mattina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, si è riunito a Cesano Maderno, nella Sala Aurora di Palazzo Borromeo. Qui il prefetto di Monza e della ... ilgiorno.it Nocera Inferiore, spaccio di droga: pusher arrestato dai carabinieri - facebook.com facebook Cantalice, i Carabinieri smantellano un altro bivacco dello spaccio: un arresto x.com