boxe i criteri di qualificazione alle olimpiadi di los angeles 2028

La boxe è stata ufficialmente confermata come disciplina ai Giochi di Los Angeles 2028, dopo che in passato aveva rischiato di essere esclusa e di essere rimossa dal programma olimpico.

Dopo diversi dubbi e perplessità, dopo essere stata minacciata di esclusione e dopo aver seriamente rischiato di essere estromessa dal programma a cinque cerchi dopo oltre un secolo, la boxe è stata confermata ai Giochi e sarà dunque protagonista anche alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il pugilato ha salvato la propria permanenza nell’evento multisportivo più importante e negli USA si registrerà una completa parità di genere: sette categorie maschili e sette categorie femminili, 124 uomini e 124 donne saliranno sul ring. Le categorie selezionate sono le seguenti, con i relativi posti a disposizione: 55 kg (18 pass), 60 kg (18 pass), 65 kg... 🔗 Leggi su Oasport.it

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