Manageritalia ‘Managing for inclusion’ fa tappa ad Ascoli Piceno?
Ieri ad Ascoli Piceno, negli spazi del Forte Malatesta, si è tenuto un evento legato al percorso 'Managing for inclusion', promosso da Manageritalia. L'iniziativa si rivolge alle piccole e medie imprese delle Marche, con l’obiettivo di supportarle nel processo di ottenimento della certificazione di genere. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e si inserisce in un itinerario che si svolge in diverse località italiane.
(Adnkronos) – Ha fatto tappa ieri nelle Marche, ad Ascoli Piceno, presso gli spazi del Forte Malatesta, il percorso 'Managing for inclusion', promosso da Manageritalia e pensato per accompagnare le piccole e medie imprese verso l’ottenimento della certificazione di genere. L’iniziativa nasce in un contesto nazionale che evidenzia ancora significative criticità sul fronte della parità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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Giovedì 14 maggio alle ore 16.00, il Forte Malatesta di Ascoli Piceno ospiterà la tappa marchigiana di Managing for Inclusion, il percorso ideato da Manageritalia per accompagnare le piccole e medie imprese alla certificazione di genere. L’incontro sarà dedi facebook
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