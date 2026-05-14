Manageritalia ‘Managing for inclusion’ fa tappa ad Ascoli Piceno?

Ieri ad Ascoli Piceno, negli spazi del Forte Malatesta, si è tenuto un evento legato al percorso 'Managing for inclusion', promosso da Manageritalia. L'iniziativa si rivolge alle piccole e medie imprese delle Marche, con l’obiettivo di supportarle nel processo di ottenimento della certificazione di genere. L'incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e si inserisce in un itinerario che si svolge in diverse località italiane.

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(Adnkronos) – Ha fatto tappa ieri nelle Marche, ad Ascoli Piceno, presso gli spazi del Forte Malatesta, il percorso 'Managing for inclusion', promosso da Manageritalia e pensato per accompagnare le piccole e medie imprese verso l’ottenimento della certificazione di genere. L’iniziativa nasce in un contesto nazionale che evidenzia ancora significative criticità sul fronte della parità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Playlist (Altrecose), ad Ascoli PicenoIl fondatore e direttore editoriale del Post Luca Sofri presenta il suo libro Playlist (Altrecose): una raccolta di storie intorno a più di tremila... ‘Demarcazioni’, ad Ascoli Piceno il primo festival italiano di GeopoliticaRoma, 25 febbraio 2026 – Dove ci porteranno gli odierni scenari di guerra globale? Come gestire l’intelligenza artificiale? Quali gli esiti della... Argomenti più discussi: Managing for inclusion e Certificazione di genere; Manageritalia, ‘Managing for inclusion’ fa tappa ad Ascoli Piceno?; Al timone con Dino Elisei. 'Managing for inclusion e Certificazione di genere' Ascoli Piceno, giovedì 14 maggio ore 16.00 Intervento di Tiziana Pompei, vicesegretario generale @unioncamere, sull'impegno del sistema camerale per la certificazione della parità di genere. imprenditoriafe x.com Manageritalia: parte da Bologna 'Managing for inclusion' per certificazione di genereBologna, 23 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Aiutare le imprese e i manager a realizzare luoghi di lavoro sempre più sostenibili e inclusivi, percorsi di carriera capaci di annullare il divario di genere ... notizie.tiscali.it