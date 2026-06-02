Tre uomini provenienti dalla Campania sono stati arrestati ad Ascoli Piceno con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di anziani. I sospettati si sono presentati come nipoti in difficoltà, riuscendo a entrare nelle case delle vittime. Gli anziani hanno riconosciuto la truffa e sono riusciti a sventarla, evitando di consegnare denaro o oggetti di valore. Le forze dell’ordine hanno intercettato i tre uomini e li hanno fermati.

? Punti chiave Come hanno fatto gli anziani a smascherare i truffatori?. Quale tecnica hanno usato i tre sospettati per entrare in casa?. Cosa hanno trovato gli agenti durante la perquisizione dell'auto?. Perché i tre complici sono stati colpiti da misure cautelari?.? In Breve Arresto domiciliari confermati dal GIP in data 1 giugno per i tre sospettati.. Sequestrati 400 euro in contanti e gioielli durante perquisizione vicino San Benedetto del Tronto.. Modus operandi prevedeva telefonate seguite da visite a domicilio tra Ascoli Piceno e provincia.. Operazione coordinata tra Squadra Mobile di Ascoli Piceno e Carabinieri dopo segnalazioni al 112. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Truffa al finto nipote: tre campani arrestati ad Ascoli Piceno

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