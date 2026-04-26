Il caso Rocchi scuote anche la politica

Il caso Rocchi sta attirando l’attenzione oltre il settore sportivo, coinvolgendo anche figure politiche di alto livello. Il Ministro dello Sport ha preso posizione pubblicamente, rendendo noto il proprio intervento in merito alla vicenda. La questione ha suscitato reazioni nel mondo politico, portando all’attenzione questioni legate alla trasparenza e alla gestione degli eventi sportivi. La situazione ha creato un dibattito tra gli addetti ai lavori e il pubblico.

Il caso Rocchi non ha scosso solo il mondo del calcio. A risentirne è anche la politica con il Ministro dello Sport Abodi che non ha potuto non intervenire. Ne scrive oggi Sportmediaset parlando anche del futuro prossimo della Figc. Caso Rocchi, Abodi chiede al Coni di attivarsi. Il futuro della Figc, attesa dalle elezioni per eleggere il nuovo presidente il prossimo 22 giugno, va a braccetto con quanto accaduto all’interno della componente arbitrale dell’Aia. Inoltre il Ministro dello Sport Abodi ora chiede risposte passando attraverso il Coni presieduto da Luciano Buonfiglio. Sul commissariamento della Figc. Il caso Rocchi, seguito dal coinvolgimento di Gervasoni, ha inevitabilmente travolto la Figc.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Il caso Rocchi scuote anche la politica Notizie correlate Arif Negrini, la morte del giovane sindaco scuote anche la politica milanese: il cordoglioL'eco della morte di Arif Negrini, sindaco di Caspoggio in provincia di Sondrio, arriva fino a Milano, dove diversi dirigenti e politici hanno... La Procura: "Rocchi scelse arbitri graditi all'Inter". E spunta anche un caso VarAGI - Gianluca Rocchi nell’inchiesta della Procura di Milano è accusato di concorso in frode sportiva per avere scelto arbitri graditi all’Inter in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ecco la lettera dell’ex assistente di Pizzo che scuote il calcio italiano: il designatore Rocchi indagato · ilvibonese.it; Il calabrese Rocca fa tremare l’Aia, tre capi di accusa contro Rocchi: Combinava designazioni per favorire l’Inter · LaC News24; Calcio, perché Gianluca Rocchi è indagato per concorso in frode sportiva: i rigori al Var, il caso Bastoni e le partite nel mirino; Arbitraggio, VAR e sospetti: l’inchiesta su Gianluca Rocchi scuote il calcio italiano. Il designatore Rocchi si autosospende: indagine a Milano scuote il calcio italianoIl caso Gianluca Rocchi scuote il sistema arbitrale italiano: le implicazioni delle indagini su designazioni e presunte irregolarità. newsmondo.it Caso Rocchi, i social hanno già ribaltato la narrazione che sembra indirizzata verso l’InterIl calcio italiano si ritrova ancora una volta travolto da un nuovo scandalo che scuote il sistema arbitrale e istituzionale. Al centro della bufera c’è ... dailynews24.it “Perché non scrivi niente del caso Rocchi”. Perché non ho le carte e scrivere senza avere coscienza di quel che sta accadendo significa solo fare confusione. Perché ovviamente tutta la faccenda si è già trasformata in un moltiplicatore di accuse e insulti, tra c - facebook.com facebook Scandalo arbitri, il designatore Rocchi si autosospende. Il ministro Abodi: "Non potranno non esserci conseguenze" x.com