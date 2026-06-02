Caso Fedorova | il rinnovo del soggiorno scuote la politica francese
La burocrazia francese ha concesso un rinnovo automatico di dieci anni a una propagandista russa, suscitando polemiche nel panorama politico. Il rinnovo del soggiorno, deciso senza verifiche approfondite, ha sollevato interrogativi sul ruolo delle procedure amministrative e sulla gestione delle richieste di soggiorno. Il Ministero dell'Interno ha giustificato la decisione come automatica, senza specificare le motivazioni che hanno portato a questa scelta. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla sicurezza e sui controlli in materia di immigrazione.
? Punti chiave Perché la burocrazia francese ha concesso dieci anni a una propagandista russa?. Come può il Ministero dell'Interno giustificare un rinnovo automatico così controverso?. Chi protegge l'influenza dei media di Bolloré nonostante le accuse di disinformazione?. Quali riforme cambieranno il controllo dei permessi di soggiorno in Francia?.? In Breve Il Ministro Laurent Nunez attribuisce il rinnovo all'automatismo burocratico per situazioni regolari.. Nel 2024 si registrano 4.600 rifiuti di permessi e 2.255 ritiri per ordine pubblico.. Il Ministro Jean-Noel Barrot accusa la giornalista di diffondere disinformazione per il Cremlino.. La Fedorova opera nei media di Vincent Bolloré come CNews ed Europe 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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