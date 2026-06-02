Caso Fedorova | il rinnovo del soggiorno scuote la politica francese

Notizia in breve

La burocrazia francese ha concesso un rinnovo automatico di dieci anni a una propagandista russa, suscitando polemiche nel panorama politico. Il rinnovo del soggiorno, deciso senza verifiche approfondite, ha sollevato interrogativi sul ruolo delle procedure amministrative e sulla gestione delle richieste di soggiorno. Il Ministero dell'Interno ha giustificato la decisione come automatica, senza specificare le motivazioni che hanno portato a questa scelta. La vicenda ha acceso un dibattito pubblico sulla sicurezza e sui controlli in materia di immigrazione.