Botole filomuro | vantaggi estetici e continuità delle superfici in cartongesso

Notizia in breve

Le botole filomuro sono utilizzate per nascondere aperture e accessi tecnici senza disturbare la continuità delle superfici in cartongesso. Questi elementi si integrano perfettamente con le pareti, offrendo un aspetto pulito e lineare. Sono spesso scelte in ambienti moderni e minimalisti per mantenere un design essenziale e ordinato, facilitando l’installazione di elementi di servizio senza compromettere l’estetica complessiva dello spazio.