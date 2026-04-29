Pascolamento prorogato al 20 maggio il riconoscimento delle nuove superfici
È stato posticipato al 20 maggio il termine per presentare la documentazione fotografica richiesta per il riconoscimento delle nuove superfici destinate alle Pratiche Locali di Pascolamento. La proroga riguarda il caricamento delle immagini che attestano le superfici interessate. Questa modifica temporanea permette agli operatori di completare le pratiche in modo adeguato e di rispettare le scadenze stabilite.
Slitta al 20 maggio il termine per il caricamento della documentazione fotografica necessaria al riconoscimento delle nuove superfici destinate alle Pratiche Locali di Pascolamento (PLT). La proroga straordinaria è stata disposta dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania d'intesa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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