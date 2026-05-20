Al Palazzo Reale la mostra Alberto Biasi e altre visioni delle superfici | Hsiao Rotta Loria Tornquist

Al Palazzo Reale di Napoli è aperta la mostra “Alberto Biasi e altre visioni delle superfici: Hsiao, Rotta Loria, Tornquist”. La mostra, visitabile fino al 1° agosto 2026, si svolge nella Sala Belvedere e presenta le opere di Biasi, figura di rilievo dell’Arte Cinetica e Programmata. La rassegna mette in mostra anche lavori di artisti internazionali che si occupano di ricerca percettiva contemporanea, creando un confronto tra diverse espressioni artistiche legate alle superfici e all’interazione visiva.

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Protagonista assoluto dell’Arte Cinetica e Programmata, dal 28 maggio al 1° agosto 2026, la Sala Belvedere del Palazzo Reale di Napoli accoglie Alberto Biasi in una mostra che lo mette in dialogo con alcune autorevoli presenze della scena internazionale della ricerca percettiva contemporanea. 🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Robert Mapplethorpe. Sensuale classicità in mostra a Palazzo RealeSono le sale di Palazzo Reale di Milano ad ospitare (sino al 17 maggio 2026) una grande monografica dedicata a Robert Mapplethorpe, tra i fotografi... Metafisica/Metafisiche. Una grande mostra a Palazzo Reale. E non solo...«Ogni cosa [ha] due aspetti: uno corrente quello che vediamo quasi sempre e che vedono gli uomini in generale, l’altro lo spettrale o metafisico che... #mostre: . Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, Milano, fino al 27 settembre 2026. In occasione del programma culturale dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo R x.com Oggi, in occasione della celebrazione dei 160 anni dall'ascensione di Carol I al trono romeno, la Famiglia Reale Romena ha ospitato un Garden Party a Palazzo Elisabeta. E ho il piacere di partecipare. reddit La Liguria dipinta dai Macchiaioli in mostra a Palazzo Reale a MilanoProrogata fino al 5 luglio, a due passi dal Duomo un allestimento che ripercorre la storia del gruppo di pittori toscani, che però sono passati anche per ... ilsecoloxix.it Da maggio nozze a Palazzo RealeSposi di maggio a Palazzo Reale. Partono le grandi manovre per il trasloco delle nozze civili. Che, dopo anni di peregrinazioni (da Villa Reale all'Arena fino a Palazzo Dugnani), troveranno casa ... milano.repubblica.it