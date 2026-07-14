Borsa | Gens Aurea sbarca a piazza Affari

L’amministratore delegato ha suonato la campanella a Palazzo Mezzanotte per segnare l’ingresso ufficiale di Gens Aurea alla Borsa Italiana. L’azienda, attiva da più di vent’anni nel settore dei preziosi e dell’oro, ha così iniziato a negoziare i propri titoli sui mercati finanziari italiani. La cerimonia ha rappresentato il momento di avvio ufficiale delle negoziazioni pubbliche dell’azienda.

Debutta a piazza Affari Gens Aurea. L’amministratore delegato Fabio Godano ha suonato la campanella a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, ufficializzando lo sbarco sui listini dell’azienda, attiva da oltre vent’anni nella compravendita di oro e preziosi. Gens Aurea, operante in Italia, Austria, Svizzera, Spagna, Portogallo e San Marino, ha 533 punti vendita e oltre 1.100 dipendenti nei Paesi in cui opera. La società ha registrato ricavi per 836 milioni di euro e oltre 105 milioni di euro di Ebitda nel 2025, e punta a raggiungere gli 1,5 miliardi di euro di fatturato nel 2026. “La quotazione è un traguardo importante, ma soprattutto l’inizio di un nuovo percorso”, ha sottolineato Godano a margine della cerimonia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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