Borsa di Milano scatta lo sciopero dei lavoratori di Piazza Affari

A Piazza Affari si svolge uno sciopero dei lavoratori, che ha portato alla sospensione delle attività ordinarie. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le richieste salariali, e coinvolge diverse sigle sindacali. La giornata di mobilitazione si è aperta questa mattina e proseguirà per tutta la giornata, con manifestazioni e presidi in vari punti della sede della borsa. La richiesta di incontri con le autorità competenti è stata comunicata dai rappresentanti dei lavoratori.

Una giornata di sciopero a Piazza Affari, cuore pulsante della finanza italiana. Domani, giovedì 30 aprile, i dipendenti del Gruppo Borsa Italiana-Euronext incroceranno le braccia per denunciare “una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e delle relazioni sindacali”. I motivi. La mobilitazione non riguarda soltanto le condizioni di lavoro, fanno sapere i lavoratori, ma il futuro stesso della piazza finanziaria italiana. “Da tempo si assiste infatti a un progressivo accentramento delle decisioni fuori dal Paese e a un trasferimento di competenze e know how che rischia di indebolire in modo strutturale il presidio industriale italiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Borsa di Milano, scatta lo sciopero dei lavoratori di Piazza Affari Notizie correlate Terremoto in Piazza Affari: proclamato lo sciopero in Borsa ItalianaLa decisione dei sindacati di categoria Fabi, First Cisl e Fisac Cgil, sancisce una rottura che rischia di pesare profondamente sugli equilibri di... Lo scontro in piazza Affari. Borsa ancora in sciopero: "Stress, tagli, orari dilatati"di Andrea Gianni MILANO Non c’è pace in piazza Affari, non solo per gli scossoni sui mercati finanziari della guerra in Medio Oriente ma anche sul... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Stm scatta in borsa sui massimi da marzo 2024: la guidance del secondo trimestre sorprende, cosa dicono gli analisti; Le Borse Ue pagano le incertezze su AI e Opec, Milano si salva (+0,8%) col risiko bancario; Borse in rosso col petrolio che torna sopra i 100 dollari al barile; Borsa oggi 27 aprile: Europa senza direzione in attesa delle banche centrali e di novità da Hormuz - DIRETTA. Borsa di Milano, scatta lo sciopero dei lavoratori di Piazza AffariI dipendenti del Gruppo Borsa Italiana-Euronext incrociano le braccia giovedì 30 aprile per denunciare una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e delle relazio ... ilgiorno.it Dal 2010 a Piazza Affari di Milano svetta “Il Dito”, la scultura di Maurizio Cattelan: una mano di marmo bianco alta 11 metri con tutte le dita mozzate, tranne il medio alzato. Una feroce critica al mondo della finanza piazzata proprio di fronte al palazzo di Borsa It - facebook.com facebook