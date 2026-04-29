Borsa di Milano scatta lo sciopero dei lavoratori di Piazza Affari

Da ilgiorno.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piazza Affari si svolge uno sciopero dei lavoratori, che ha portato alla sospensione delle attività ordinarie. La protesta riguarda le condizioni di lavoro e le richieste salariali, e coinvolge diverse sigle sindacali. La giornata di mobilitazione si è aperta questa mattina e proseguirà per tutta la giornata, con manifestazioni e presidi in vari punti della sede della borsa. La richiesta di incontri con le autorità competenti è stata comunicata dai rappresentanti dei lavoratori.

Una giornata di sciopero a Piazza Affari, cuore pulsante della finanza italiana. Domani, giovedì 30 aprile, i dipendenti del Gruppo Borsa Italiana-Euronext incroceranno le braccia per denunciare “una situazione ormai divenuta insostenibile sul piano industriale, organizzativo e delle relazioni sindacali”. I motivi. La mobilitazione non riguarda soltanto le condizioni di lavoro, fanno sapere i lavoratori, ma il futuro stesso della piazza finanziaria italiana. “Da tempo si assiste infatti a un progressivo accentramento delle decisioni fuori dal Paese e a un trasferimento di competenze e know how che rischia di indebolire in modo strutturale il presidio industriale italiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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