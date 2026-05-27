Juventus in Borsa l’andamento del titolo a Piazza Affari e la guida pratica per azionisti e risparmiatori

Il titolo della Juventus Football Club S.p.A. ha chiuso in rialzo a Piazza Affari il 27 maggio 2026. La seduta di oggi ha registrato un andamento positivo, con l’interesse dei risparmiatori che si è mantenuto attivo sulle vicende finanziarie del club. La quotazione ha mostrato segnali di stabilità, riflettendo l’attenzione degli investitori verso le performance del titolo nel mercato azionario.

Il titolo della Juventus Football Club S.p.A. ha fatto registrare una seduta positiva sul mercato azionario nella giornata di oggi, 27 maggio 2026, confermando l’interesse dei risparmiatori attorno alle vicende finanziarie del club piemontese. Secondo le rilevazioni ufficiali registrate alle ore 17:35, le azioni della società bianconera si sono attestate a una quota di 2,01 EUR, evidenziando un incremento del +0,90% rispetto ai valori precedenti. La sessione di contrattazioni si è aperta a un prezzo di 2,012 EUR, toccando un picco massimo di 2,02 EUR e un minimo di 1,98 EUR, con una capitalizzazione complessiva di mercato che ha raggiunto gli 816,11 milioni di euro a fronte di una chiusura precedente fissata a 2,00 EUR. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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