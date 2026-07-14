Boom clamoroso Sondaggi un partito in volo e un altro affonda

Fratelli d’Italia ottiene il 27,2% nelle ultime rilevazioni di Swg per TgLa7, consolidando il primo posto tra le forze politiche nazionali. Un altro partito, invece, registra un calo di consensi e si avvicina a percentuali inferiori rispetto alle rilevazioni precedenti.

Fratelli d’Italia consolida il primato nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 27,2%, rafforzando la propria posizione in cima alla classifica delle forze politiche nazionali. Alle spalle del primo partito, però, gli inseguitori registrano un arretramento. Il Partito Democratico scende al 21,3%, perdendo due decimi di punto rispetto alla precedente rilevazione e mantenendo comunque il secondo posto nel panorama politico italiano. Stesso calo per il Movimento 5 Stelle, che lascia sul terreno lo 0,2% e si attesta ora al 12,9%. Anche l’ Alleanza Verdi e Sinistra registra un segno negativo, scendendo al 6,4% nelle preferenze degli elettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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