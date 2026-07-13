Boom mai visto Sondaggi un partito in volo | e c’è chi invece affonda
Un nuovo sondaggio mostra Fratelli d’Italia al 27,2%, confermando il suo primato nelle intenzioni di voto. L’indagine, condotta da Swg per TgLa7, evidenzia un aumento rispetto alle rilevazioni precedenti. Al contrario, altri partiti registrano cali o stabilità, senza superare la soglia del 20%. La percentuale del partito di governo segna un incremento significativo rispetto ai mesi scorsi. La rilevazione si basa su un campione rappresentativo degli elettori italiani.
Fratelli d’Italia consolida il primato nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 27,2%, rafforzando la propria posizione in cima alla classifica delle forze politiche nazionali. Alle spalle del primo partito, però, gli inseguitori registrano un arretramento. Il Partito Democratico scende al 21,3%, perdendo due decimi di punto rispetto alla precedente rilevazione e mantenendo comunque il secondo posto nel panorama politico italiano. Stesso calo per il Movimento 5 Stelle, che lascia sul terreno lo 0,2% e si attesta ora al 12,9%. Anche l’ Alleanza Verdi e Sinistra registra un segno negativo, scendendo al 6,4% nelle preferenze degli elettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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