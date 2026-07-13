Fratelli d’Italia consolida il primato nelle intenzioni di voto degli italiani. Secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge il 27,2%, rafforzando la propria posizione in cima alla classifica delle forze politiche nazionali. Alle spalle del primo partito, però, gli inseguitori registrano un arretramento. Il Partito Democratico scende al 21,3%, perdendo due decimi di punto rispetto alla precedente rilevazione e mantenendo comunque il secondo posto nel panorama politico italiano. Stesso calo per il Movimento 5 Stelle, che lascia sul terreno lo 0,2% e si attesta ora al 12,9%. Anche l’ Alleanza Verdi e Sinistra registra un segno negativo, scendendo al 6,4% nelle preferenze degli elettori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Boom mai visto”. Sondaggi, un partito in volo: e c’è chi invece affonda

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