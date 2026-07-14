Bonus paritarie fino a 1.500 euro a figlio | come funziona il contributo per le spese scolastiche
Il governo ha annunciato un bonus paritarie fino a 1.500 euro per le spese scolastiche dei figli. L’accredito avverrà tramite bonifico, dopo verifiche sui dati anagrafici e sull’Isee. Sono stati stanziati 20 milioni di euro per questa misura. La modalità di erogazione prevede controlli sui requisiti dei beneficiari prima di effettuare il pagamento.
L’accredito avverrà tramite bonifico dopo i controlli sui dati anagrafici e Inps: impostata la soglia Isee, risorse per 20 milioni. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Bonus scuola fino a 1 500 euro, chi può richiederlo e come funziona
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