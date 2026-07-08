Bonus scuole paritarie fin a 1.500 euro come funziona dopo il decreto attuativo

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il decreto attuativo che consente l’attivazione del bonus fino a 1.500 euro per gli studenti delle scuole paritarie. Questo passaggio permette di avviare le procedure per l’erogazione del beneficio. Il decreto definisce le modalità di raccolta e trattamento dei dati necessari per la gestione delle domande e delle assegnazioni. Non sono ancora stati comunicati i tempi di avvio delle procedure.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato l’ultimo decreto attuativo necessario per dare il via alla fase operativa del bonus per gli alunni delle scuole paritarie. 1.500 euro all’anno per contribuire alla retta degli studenti figli di famiglie con un reddito limitato, senza nessun limite per il numero di figli che possono accedere al bonus. Per ottenerlo sarà necessario fare domanda, completando un form sulla Piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione e del Merito con i dati dell’alunno e della scuola che frequenta. Il bonus era stato previsto dalla legge di bilancio con 20 milioni di euro di stanziamento. Attivo il bonus per le scuole paritarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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