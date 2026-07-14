bonus nuovi nati e assegno unico ecco un modo per non perdere le prestazioni

A partire dalla seconda metà del 2025, l’INPS ha lanciato una campagna di comunicazione per informare i neogenitori sulla possibilità di richiedere l’Assegno Unico Universale e il Bonus nuovi nati. L’obiettivo è evitare che le famiglie perdano queste prestazioni. La campagna invita i genitori a presentare le domande per accedere alle prestazioni offerte dall’istituto. Nessuna modifica alle norme, solo un invito a fare domanda per usufruire dei benefici.

Dalla seconda metà del 2025 INPS ha avviato una campagna di comunicazione proattiva destinata ad invitare i neogenitori a richiedere le prestazioni offerte dall’Istituto, in particolare l’Assegno Unico Universale per i figli a carico e il Bonus nuovi nati. La campagna fa parte del progetto “ Personalizzazione e proattività ” (creato grazie ai fondi del PNRR) ed ha l’obiettivo di semplificare i rapporti con il cittadino e a proporre servizi specifici a gruppi di utenti che hanno le stesse necessità, prima ancora che siano loro a chiedere informazioni. Stando ai dati diffusi dall’INPS con la news dello scorso 10 luglio, la campagna di comunicazione sta dando risultati positivi, tanto da essere stata estesa nel 2026 ai possibili beneficiari del Bonus nuovi nati. 🔗 Leggi su Leggioggi.it

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Bonus nuovi nati 2026: 1.000 euro per ogni bambino, requisiti, ISEE e domanda INPS

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