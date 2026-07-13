Assegno unico e Bonus nuovi nati come attivare gli avvisi automatici dell’INPS

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’INPS ha migliorato il sistema di notifiche automatiche rivolto alle famiglie, con l’obiettivo di informare i neogenitori sulle prestazioni a cui possono accedere. In particolare, ora è possibile attivare avvisi automatici per l’assegno unico e il bonus per i nuovi nati, facilitando così la ricezione di aggiornamenti sulle prestazioni sociali. Questa iniziativa mira a rendere più semplice e immediata la comunicazione tra l’istituto e le famiglie interessate.

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L’INPS rafforza il sistema di comunicazioni automatiche destinato alle famiglie, con l’intento di segnalare ai neogenitori le prestazioni alle quali potrebbero avere diritto. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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