L’Inps boccia assegno unico e bonus natalità | Frenano il lavoro femminile Meglio bonus nido e smart working

L’Inps ha respinto le richieste di assegno unico e bonus natalità, sostenendo che questi strumenti potrebbero ostacolare l’occupazione femminile. Invece, propone alternative come il bonus nido e lo smart working. Nel frattempo, il Rapporto annuale evidenzia che negli ultimi trent’anni l’età media di pensionamento nel settore privato è salita di oltre sette anni.

Per chi lavora in un’azienda privata, negli ultimi trent’anni l’età media di pensionamento è aumentata di oltre 7 anni. A rivelarlo è il Rapporto annuale dell’Inps. Se nel 1995 si andava mediamente in pensione a 57 anni e 7 mesi d’età, oggi si è passati a 64 anni e 10 mesi. L’aumento è particolarmente evidente per chi accede alla pensione di vecchiaia, la cui età media si colloca stabilmente intorno ai 67 anni a partire dal 2020. Le pensioni anticipate, invece, seguono una dinamica più irregolare: dopo il massimo osservato nel 2020, pari a 62,1 anni, l’età media si attesta a 61,7 anni nel 2025. L’impatto della legge Fornero e di Quota 100. Il principale elemento di discontinuità degli ultimi 30 anni, neanche a dirlo, sono le novità introdotte nel 2011 con la legge Fornero. 🔗 Leggi su Open.online

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INPS PAGA 15-18 MAGGIO: ASSEGNO DI INCLUSIONE, AUU, NASPI BONUS E CARTA ACQUISTI, LAVORAZIONI STRAOR

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