Napoli Politano esce allo scoperto | Vi dico quale scudetto ho preferito e sul suo futuro

Da spazionapoli.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Radio CRC, commentando la stagione della sua squadra, Napoli, prima dell’ultima partita contro l’Udinese. Durante l’intervista, ha fatto riferimento a uno scudetto che avrebbe preferito, senza però entrare nei dettagli. Politano ha anche toccato il tema del suo futuro, senza fornire indicazioni precise. Le sue dichiarazioni sono arrivate nel contesto della riflessione sulla stagione appena conclusa e delle sfide ancora da affrontare.

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Matteo Politano è intervenuto ai microfoni di Radio CRC, analizzando la stagione azzurra alla vigilia dell’ultima sfida della stagione contro l’Udinese. “3° o 4° Scudetto? Bella sfida”, Politano tra stagione, scudetti vinti e il suo futuro. Di seguito le parole dell’esterno azzurro: “ È stata una stagione lunga, con tanti impegni ed infortuni, ma quello che abbiamo costruito in questi due anni si è visto nella grigliata di ieri e per tutto l’anno. Abbiamo affrontato dei momenti difficili, in cui a volte faticavamo a mettere 11 giocatori in campo, ma abbiamo sempre cercato di dare il massimo”. Sugli scudetti vinti: “3° o 4° scudetto? Bella sfida, ne parlo spesso a casa con mia moglie e con i miei amici. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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