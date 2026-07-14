Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente sulla statale 64 Porrettana, vicino a Carbona di Vergato. Lo scontro è avvenuto tra la Yamaha del giovane e un camioncino. Il motociclista era rimasto gravemente ferito e, nonostante le cure, è deceduto. La madre ha commentato la perdita definendo il figlio come un angelo volato in cielo.

Non ce l'ha fatta un motociclista bolognese di 24 anni rimasto seriamente ferito in uno scontro tra la sua Yamaha e un camioncino, avvenuto sulla statale 64 Porrettana, all'altezza della località Carbona di Vergato. Andrea Baroni, nato a Bologna e residente a Sala Bolognese, è morto all'ospedale Maggiore, dove era stato ricoverato in rianimazione, in condizioni disperate. Il 24enne era stato sbalzato a terra dopo l'impatto, avvenuto per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vergato, per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica. La madre del 24enne ha voluto ricordare il figlio in un post su Facebook, con una foto che li ritrae insieme e la frase: «Questo è il mio angelo volato in cielo a 24 anni». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, Andrea Baroni muore a 24 anni in un incidente stradale con la moto. La madre: «Questo è il mio angelo volato in cielo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SANREMO 2026: IL FUORIONDA CLAMOROSO DI LAURA PAUSINI SU SAL DA VINCI. LUI SI DR*GA. È CAOS

Notizie e thread social correlati

“Papà è morto in un incidente stradale, avevo 14 anni. Dovevo esserci io con lui”: parla Antonella Elia. Andrea Barison: “Mio padre è morto nello stesso incidente”Durante una pausa nel suo percorso al “Grande Fratello Vip”, Antonella Elia ha condiviso alcuni ricordi dolorosi legati alla perdita del padre in un...

Muore in moto a 27 anni, tragico incidente stradaleUn giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Calenzano, nel comune di Firenze, il 7 maggio 2026.