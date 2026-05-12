Durante una pausa nel suo percorso al “Grande Fratello Vip”, Antonella Elia ha condiviso alcuni ricordi dolorosi legati alla perdita del padre in un incidente stradale avvenuto quando aveva 14 anni, spiegando di aver desiderato essere presente al suo fianco in quella occasione. Nella stessa conversazione, Andrea Barison ha rivelato di aver perso il padre nello stesso incidente. La donna ha parlato anche delle difficoltà vissute durante l’infanzia e l’adolescenza.

Antonella Elia, durante un momento di pausa dentro la casa del “ Grande Fratello Vip “, si è lasciata andare ad alcune confidenze e ha raccontato i momenti più difficili della sua vita, legati all’infanzia e all’adolescenza. “Mia mamma è morta quando avevo un anno e mezzo e mio papà quando avevo 14 anni. – ha detto – Mio papà si era risposato quando io avevo circa 9 anni, quindi ho avuto una seconda mamma. Solo che poi quando è morto mio papà abbiamo iniziato a litigare e io a 18 anni me ne sono andata di casa. Poi con lei non ci siamo sentite per 15 anni. L’ho rintracciata, però il rapporto non si è mai ricreato.Fino ai 5 anni e mezzo sono stata con i nonni materni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà è morto in un incidente stradale, avevo 14 anni. Dovevo esserci io con lui”: parla Antonella Elia. Andrea Barison: “Mio padre è morto nello stesso incidente”

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