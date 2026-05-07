Muore in moto a 27 anni tragico incidente stradale

Da lanazione.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 27 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Calenzano, nel comune di Firenze, il 7 maggio 2026. L’incidente è avvenuto mentre il motociclista stava percorrendo una strada del territorio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Firenze, 7 maggio 2026 – Tragico incidente stradale a Calenzano, un giovane motociclista di 27 anni ha perso la vita.  È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 maggio, intorno alle 17, sulla SP8. In base alle prime informazioni sulla dinamica il motociclista si sarebbe scontrato per cause ancora in fase di accertamento con un’auto. La moto sarebbe finita a diversi metri di distanza in seguito al violento impatto.  Lanciato l’allarme al numero unico di emergenza 112, sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.  Nonostante i tentativi dei soccorritori però per il giovane non c’è stato nulla da fare.  Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per i rilievi e ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Lanazione.it

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