A Bologna, dal 6 luglio è in vigore una nuova zona residenziale scolastica a 20 chilometri all'ora nel Parco Grosso. La misura, introdotta dopo il riavvio delle Zone 30 a marzo, mira a garantire maggiore sicurezza per bambini e bambine che frequentano l'area. La limitazione di velocità si applica in tutta la zona, che comprende l’area del parco e le strade limitrofe, per ridurre i rischi di incidenti e favorire un ambiente più protetto.

Bologna, 14 luglio 2026 – Dopo aver riattivato le Zone 30 lo scorso marzo, dal 6 luglio scorso è attiva la nuova zona residenziale scolastica a 20 all’ora intorno al Parco Grosso, realizzata e annunciata in primavera da Comune di Bologna e Fondazione IU Rusconi Ghigi, in collaborazione con il Centro Antartide, nell’ambito del progetto europeo REALLOCATE, un intervento sperimentale di urbanistica. L’intervento si inserisce nel solco delle sperimentazioni di “ urbanistica tattica” già realizzate in città, come in via Procaccini (Quartiere Navile) e via Milano (Quartiere Savena). Se in precedenza l’azione si era concentrata sulla dimensione... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilrestodelcarlino.it - Bologna a 20 all’ora al Parco Grosso: “Più sicurezza per bambine e bambini”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cento firme per il parco. Degrado in via Spalato: "Sicurezza per i bambini"In via Spalato a Macerata, il parco vicino alla pista di pattinaggio si trova in condizioni di degrado da diverso tempo.

Città amiche di bambine e bambini. Capannori aderisce al progetto UnicefIl consiglio comunale di Capannori ha approvato l’adesione al progetto di Unicef dedicato a rendere le città più accoglienti per bambine e bambini.

Bologna a 20 all’ora al Parco Grosso: Più sicurezza per bambine e bambiniIl percorso è attivo dal 6 luglio e si inserisce nella sperimentazione di urbanistica tattica già realizzata al Navile e in zona Savena sulla dimensione scolastica. Le illustrazioni nate dal percors ... ilrestodelcarlino.it

Navile, prima zona a 20 km/h intorno al Parco Grosso: ora arrivano i cuscini berlinesiI lavori realizzati nei mesi scorsi per rendere più accessibile e sicura l’area dove c’è anche una scuola ... msn.com