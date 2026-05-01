Il consiglio comunale di Capannori ha approvato l’adesione al progetto di Unicef dedicato a rendere le città più accoglienti per bambine e bambini. Con questa decisione, il Comune si impegna a seguire un percorso di nove passaggi, finalizzato a migliorare le condizioni di vita dei più giovani. La delibera è stata approvata all’unanimità durante la seduta consiliare.

Nove passi. Il consiglio comunale ha approvato l’adesione del Comune di Capannori al programma Città amiche dei bambini, delle bambine e degli adolescenti, promosso dal Comitato Italiano per l’ UNICEF, Fondazione ETS, che mira a promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso l’elaborazione di adeguate politiche a livello comunale. Già Altopascio ha svolto iniziative di questo tipo. Capannori prevede un percorso di nove passi: la partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti, promuoverne il coinvolgimento attivo nelle questioni che li riguardano, ascoltare le loro opinioni e...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Città amiche di bambine e bambini. Capannori aderisce al progetto Unicef

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Temi più discussi: Il Comune di Capannori aderisce al programma dell’UNICEF: Città amiche dei bambini, delle bambine e degli adolescenti; Capannori, il comune aderisce al programma 'Città amiche dei bambini, delle bambine e degli adolescenti'; Al via l’edizione 2026 di DIRITTI IN COMUNE, promossa con il patrocinio dell’ANCI; Meravigliosi incontri (in città): 4–28 maggio 2026 Performances, incontri, letture, laboratori.

Capannori, il comune aderisce al programma ‘Città amiche dei bambini, delle bambine e degli adolescenti’L'iniziativa è promossa dall'Unicef e mira a promuovere l’attuazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ... luccaindiretta.it

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Buongiorno care amiche e cari amici, nuovo appuntamento con il focus sulla nostra città. Con la giornalista Lucia Grimaldi abbiamo approfondito i seguenti argomenti: Festa del 25 Aprile trascorso e prossime Iniziative per il Primo Maggio Altre stra - facebook.com facebook