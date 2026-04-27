In via Spalato a Macerata, il parco vicino alla pista di pattinaggio si trova in condizioni di degrado da diverso tempo. A sostegno di una richiesta di intervento, sono state raccolte cento firme da parte dei cittadini. La preoccupazione principale riguarda la sicurezza dei bambini che frequentano l’area, che presenta alcune criticità evidenti. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che sono state informate della problematica.

"Da tempo il parco annesso alla pista di pattinaggio di via Spalato a Macerata versa in un grave stato di degrado. Si tratta di uno spazio che deve essere risanato, anche perché molto frequentato da famiglie e bambini. Per questo abbiamo promosso una raccolta firme (oltre un centinaio quelle già raccolte) volta a sollecitare i necessari interventi". Alessia Castellucci è l’animatrice di questa iniziativa, che tutto vuole essere tranne che politica. "Il nostro obiettivo – spiega – è esclusivamente quello di garantire la tutela e la sicurezza dei bambini e di tutta la gente che frequenta il parco. Da troppo tempo necessita di essere sistemato, così abbiamo pensato fosse giunto il momento di far sentire la nostra voce".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cento firme per il parco. Degrado in via Spalato: "Sicurezza per i bambini"

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