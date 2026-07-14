blood incantation eclettico cosmic death metal

Il primo numero di una nuova pubblicazione sarà disponibile in edicola dal 29 luglio. La rivista presenta una storia inedita di Blood Incantation, band di death metal con influenze cosmiche. La pubblicazione include anche storie di Zerocalcare e Shintaro Kago, insieme a un episodio di Dylan Dog. La serie si svilupperà in due puntate, offrendo un insieme di contenuti diversificati.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. I Blood Incantation si definiscono una cosmic death metal band: di stanza a Denver, Colorado, il quartetto formato da Paul Riedl (voce e chitarra), Morris Kolontyrsky (chitarra), Isaac Faulk (batteria) e Jeff Barrett (basso) ha appena pubblicato All Gates Are Open, la colonna sonora del documentario All Gates Are Open: In Search Of Absolute Elsewhere”, dove vengono seguiti in studio di registrazione mentre sono alle prese... 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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