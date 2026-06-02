Outlander | Blood of my Blood quando esce la seconda stagione

La seconda stagione di Outlander: Blood of my Blood uscirà prossimamente, annunciato pochi giorni dopo la conclusione della serie principale. La data di uscita è stata comunicata in occasione del World Outlander Day. I nuovi episodi saranno disponibili negli Stati Uniti e in Italia, anche se la data precisa non è stata ancora resa nota. La serie prequel si concentra sui genitori di Jamie e Claire.

La seconda stagione della serie prequel sui genitori di Jamie e Claire ha una data di uscita. L'annuncio arriva a pochi giorni dalla conclusione della serie madre e nel World Outlander Day: ecco quando usciranno negli Stati Uniti (e in Italia) i nuovi episodi. La saga di Outlander si prepara a tornare con un nuovo capitolo dedicato alle origini delle famiglie di Claire e Jamie. Dopo una prima stagione che ha intrecciato amore, destino e viaggi nel tempo, Outlander: Blood of my Blood continuerà a esplorare le storie che hanno preceduto gli eventi della serie principale, riportando al centro passioni impossibili, legami familiari e scelte destinate a lasciare il segno. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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BLOOD OF MY BLOOD SEASON 2

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