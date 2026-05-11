Danza sportiva | trionfo triplo per i Cosmic Crew a Catania

A Catania, i Cosmic Crew hanno ottenuto tre vittorie nelle competizioni di danza sportiva. Gli atleti hanno partecipato alla categoria Combinata 3 Balli, affrontando e superando le difficoltà tecniche richieste. La loro performance ha portato a un risultato di successo in tutte le prove disputate, consolidando la loro presenza tra i protagonisti della manifestazione. La gara si è svolta nel rispetto delle regole stabilite dalla federazione di settore.

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? Domande chiave Chi sono gli atleti che hanno conquistato il triplo successo?. Come hanno superato la sfida tecnica della categoria Combinata 3 Balli?. Perché la meritocrazia è fondamentale nel clima attuale della danza sportiva?. Quali sono le prossime sfide per la New Planet Academy?.? In Breve Karol Di Benedetto vince Samba, mentre Giorgia Medico trionfa nel Cha Cha Cha.. Aurora Messina e Martina Ganci ottengono l'argento nella disciplina Samba.. Stefania Stroe e Nicole Russo conquistano il secondo posto nelle rispettive finali.. Flash Crew, Gravity Crew e Galaxy Crew ottengono apprezzamenti tecnici a Catania.. Al Palaghiaccio di Catania...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Danza sportiva: trionfo triplo per i Cosmic Crew a Catania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Capitanata in danza: presentata la giuria della sezione danza sportivaProseguono i preparativi per Capitanata in Danza, il contest dedicato alla danza accademica e sportiva in programma domenica 29 marzo 2026 presso il... Columbus Crew 2 travolge il New England: trionfo netto sul campoIl Columbus Crew 2 ha ottenuto una vittoria di misura sul campo del New England Revolution II, chiudendo il confronto sul punteggio di 2-1.