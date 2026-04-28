Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia hanno effettuato controlli straordinari nei comuni di Pontecorvo, Ceprano, Aquino e San Giovanni Incarico. Durante le operazioni, sono state identificate diverse persone e controllati numerosi veicoli. Sono state emesse denunce, sospese alcune attività e comminate sanzioni per un totale di 16.500 euro. Le operazioni hanno coinvolto le forze dell’ordine sul territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica.

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© Cronachecittadine.it - Pontecorvo. Controlli straordinari dei Carabinieri nel sud della provincia. Denunce, attività sospese e sanzioni per 16.500 euro

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