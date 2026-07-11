Controlli nel settore turistico-alberghiero | sospese quattro attività

Da anteprima24.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante una campagna di controlli nel settore turistico-alberghiero, sono state sospese quattro attività. Le verifiche sono state condotte dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha eseguito ispezioni straordinarie. I controlli hanno riguardato principalmente il rispetto delle normative e la regolarità delle attività. Le sospensioni sono state disposte in seguito alle irregolarità riscontrate durante le ispezioni. La campagna ha coinvolto diverse strutture del settore in diverse zone.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della campagna di vigilanza straordinaria disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel comparto turistico-alberghiero nella prima decade di luglio 2026, i Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno effettuato controlli in tutta la provincia 13 strutture (alberghi e stabilimenti balneari), tutte con profili di criticità per lavoro irregolare (riguardanti quasi il 70% delle 64 posizioni verificate) o per violazioni inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate durante i controlli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

controlli nel settore turistico alberghiero sospese quattro attivit224
© Anteprima24.it - Controlli nel settore turistico-alberghiero: sospese quattro attività
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Salerno, firmato in Prefettura il “Protocollo per la prevenzione antimafia nel settore turistico-alberghiero e ristorazione”A Salerno è stato firmato in Prefettura un nuovo protocollo dedicato alla prevenzione antimafia nei settori del turismo, dell’alberghiero e della...

Controlli NIL ad Avellino: sospese quattro attività per lavoro “in nero”Nella giornata del 9 maggio 2026, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino ha effettuato controlli mirati in vari settori economici...

Temi più discussi: Controlli a chalet e strutture ricettive: 5 chiuse; Fabriano - Controlli settore turistico-alberghiero: riscontrate violazioni sicurezza. Due denunciati; L'inferno dei lavoratori stagionali: nel settore turistico, al Sud, l'80% con redditi sotto la soglia di povertà; Iseo, controlli in bar e ristorante: sospesa un’attività e sanzioni per oltre 40mila euro - Radio Bruno.

controlli nel settore turisticoRiposto, intensificati i controlli dei Carabinieri contro il lavoro nero: denunciato un ristoratoreProseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, nell'ambito della campagna di vigilanza straordinaria nel settore turistico-alberghiero, finalizzati a verifica ... gazzettinonline.it

controlli nel settore turisticoSenigallia, contrasto al caporalato nel settore turistico: due denunce e 13mila euro di multeSENIGALLIA - Contrasto al caporalato nel settore turistico: due denunce e 13mila euro di multe da parte dei militari della Compagnia Carabinieri ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web