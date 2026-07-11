Durante una campagna di controlli nel settore turistico-alberghiero, sono state sospese quattro attività. Le verifiche sono state condotte dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, che ha eseguito ispezioni straordinarie. I controlli hanno riguardato principalmente il rispetto delle normative e la regolarità delle attività. Le sospensioni sono state disposte in seguito alle irregolarità riscontrate durante le ispezioni. La campagna ha coinvolto diverse strutture del settore in diverse zone.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel corso della campagna di vigilanza straordinaria disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nel comparto turistico-alberghiero nella prima decade di luglio 2026, i Carabinieri del Comando Provinciale e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno hanno effettuato controlli in tutta la provincia 13 strutture (alberghi e stabilimenti balneari), tutte con profili di criticità per lavoro irregolare (riguardanti quasi il 70% delle 64 posizioni verificate) o per violazioni inerenti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le violazioni più frequenti riscontrate durante i controlli... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli nel settore turistico-alberghiero: sospese quattro attività

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salerno, firmato in Prefettura il “Protocollo per la prevenzione antimafia nel settore turistico-alberghiero e ristorazione”A Salerno è stato firmato in Prefettura un nuovo protocollo dedicato alla prevenzione antimafia nei settori del turismo, dell’alberghiero e della...

Controlli NIL ad Avellino: sospese quattro attività per lavoro “in nero”Nella giornata del 9 maggio 2026, il Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Avellino ha effettuato controlli mirati in vari settori economici...

Temi più discussi: Controlli a chalet e strutture ricettive: 5 chiuse; Fabriano - Controlli settore turistico-alberghiero: riscontrate violazioni sicurezza. Due denunciati; L'inferno dei lavoratori stagionali: nel settore turistico, al Sud, l'80% con redditi sotto la soglia di povertà; Iseo, controlli in bar e ristorante: sospesa un’attività e sanzioni per oltre 40mila euro - Radio Bruno.

Riposto, intensificati i controlli dei Carabinieri contro il lavoro nero: denunciato un ristoratoreProseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro NIL di Catania, nell'ambito della campagna di vigilanza straordinaria nel settore turistico-alberghiero, finalizzati a verifica ... gazzettinonline.it

Senigallia, contrasto al caporalato nel settore turistico: due denunce e 13mila euro di multeSENIGALLIA - Contrasto al caporalato nel settore turistico: due denunce e 13mila euro di multe da parte dei militari della Compagnia Carabinieri ... msn.com